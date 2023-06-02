Под Калугой упал неопознанный объект

Калужский губернатор Шапша заявил о падении неопознанного объекта в лесу

В Калужской области неопознанный объект упал на территории Кировского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его информации, объект упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не повреждены, местные жители не пострадали.

Днем ранее, 1 июня, в Калужской области также упал беспилотник. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Предварительно, в регионе упал беспилотник, но информацию об этом власти пока официально не подтвердили.

Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. По словам очевидцев, при поражении объекта произошло два взрыва. Предварительно, упавший дрон оказался советским беспилотником Ту-141 «Стриж».