Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 2 июня 2023Россия

Под Калугой упал неопознанный объект

Калужский губернатор Шапша заявил о падении неопознанного объекта в лесу

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Калужской области неопознанный объект упал на территории Кировского района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его информации, объект упал в лесу и взорвался. В результате происшествия объекты экономики и жилые дома не повреждены, местные жители не пострадали.

Днем ранее, 1 июня, в Калужской области также упал беспилотник. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Предварительно, в регионе упал беспилотник, но информацию об этом власти пока официально не подтвердили.

Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. По словам очевидцев, при поражении объекта произошло два взрыва. Предварительно, упавший дрон оказался советским беспилотником Ту-141 «Стриж».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости
    Беспилотники атаковали российские газовую и нефтеперерабатывающую станции
    Популярная певица рассказала о сложностях жизни ребенка-звезды
    Гонки пьяного россиянина с полицейскими и стрельбой попали на видео
    Трех российских игроков включили в топ самых выгодных контрактов сезона в НХЛ
    Стало известно о массированном воздушном ударе по Киеву
    Блогерша с тату по всему телу показала старые фото с чистой кожей
    Мужчина внимательно посмотрел на сына и раскрыл измену жены
    Стилист назвала три самые неудобные для полета на самолете вещи
    На экзопланете обнаружили температурную аномалию
    В России подорожал один тип жилья
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.