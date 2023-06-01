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11:18, 1 июня 2023Россия

Стало известно о воронке на месте падения беспилотника под Калугой

Shot сообщил о воронке на месте падения беспилотника под Калугой

Фото: Telegram-канал SHOT

На месте падения беспилотника под Калугой образовалась воронка 3 на 4 метра. Об этом пишет Telegram-канал Shot

По информации авторов поста, обломки дрона разбросало в радиусе 100 метров от места крушения.

Ранее правительство Калужской области сообщило, что около поселка Товарково упал и взорвался неопознанный объект. Местные жители не пострадали. Инцидент также прокомментировал губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, после детонации произошло возгорание травы. На месте работают экстренные службы.

17 мая сообщалось о падении беспилотника в районе трассы А108 «Московское большое кольцо» под Калугой. Дрон самолетного типа рухнул в лесу вечером 16 мая, предположительно, в районе калужской деревни Тарутино.

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    Константин Лысяков
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