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11:10, 1 июня 2023Россия

Неопознанный объект упал около поселка под Калугой

Власти заявили, что неопознанный объект упал около поселка Товарково Калужской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Неопознанный объект упал в Калужской области около поселка Товарково. Об этом заявили власти российского региона, передает РИА Новости.

По сведениям правительства Калужской области, после этого произошел взрыв. Никто из жителей поселка в результате происшествия не пострадал.

Как пишет Telegram-канал Mash, в калужском поселке рухнул украинский беспилотник. До этого местные жители слышали несколько хлопков.

Дрон упал в поле, сейчас специалисты оцепили эту территорию.

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    Анна Щербакова
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