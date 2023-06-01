Неопознанный объект упал около поселка под Калугой
Власти заявили, что неопознанный объект упал около поселка Товарково Калужской области
Неопознанный объект упал в Калужской области около поселка Товарково. Об этом заявили власти российского региона, передает РИА Новости.
По сведениям правительства Калужской области, после этого произошел взрыв. Никто из жителей поселка в результате происшествия не пострадал.
Как пишет Telegram-канал Mash, в калужском поселке рухнул украинский беспилотник. До этого местные жители слышали несколько хлопков.
Дрон упал в поле, сейчас специалисты оцепили эту территорию.