Неопознанный объект упал около поселка под Калугой

Власти заявили, что неопознанный объект упал около поселка Товарково Калужской области

Неопознанный объект упал в Калужской области около поселка Товарково. Об этом заявили власти российского региона, передает РИА Новости.

По сведениям правительства Калужской области, после этого произошел взрыв. Никто из жителей поселка в результате происшествия не пострадал.

Как пишет Telegram-канал Mash, в калужском поселке рухнул украинский беспилотник. До этого местные жители слышали несколько хлопков.

Дрон упал в поле, сейчас специалисты оцепили эту территорию.