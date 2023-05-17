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08:39, 17 мая 2023Россия

Беспилотник упал и взорвался у трассы под Калугой

Shot: беспилотник упал и взорвался у трассы А108 «Московское большое кольцо» под Калугой

Фото: Telegram-канал SHOT

Беспилотник упал и взорвался у трассы А108 «Московское большое кольцо» под Калугой. Об этом сообщил источник Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, дрон самолетного типа упал в лесу вечером 16 мая, предположительно, в районе калужской деревни Тарутино. У трассы заметили лишь часть обломков и сломанные ветки деревьев.

Сейчас к месту происшествия выдвинулись специалисты. Непосредственное место падения беспилотника ищут.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Власти Калужской области ситуацию пока не комментировали.

В апреле калужский губернатор Владислав Шапша опроверг сообщения о дроне-разведчике, якобы замеченном в небе над регионом. Глава объяснил, что на самом деле это был легкий одномоторный поршневой самолет.

Воздушное судно совершало согласованный полет, заметил тогда Шапша.

В феврале в Калужской области в воздухе взорвался беспилотник. Глава региона заверил, что гражданские и социальные объекты в городе повреждений не получили. Никто из местных жителей, по словам Шапши, не пострадал.

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Анна Щербакова
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