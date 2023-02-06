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08:39, 6 февраля 2023Россия

Российский губернатор сообщил о взрыве беспилотника в воздухе

Губернатор Калужской области Шапша заявил о взрыве беспилотника на высоте 50 метров

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе на окраине Калуги. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник», — написал губернатор.

По его данным, из-за взрыва гражданские и социальные объекты в городе повреждения не получили, никто не пострадал. После ЧП на месте работают сотрудники силовых структур.

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Анастасия Шейкина
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