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11:32, 28 ноября 2022Россия

В российском городе на проезжую часть упал беспилотник

Беспилотник упал на проезжую часть в Тюмени, прокуратура организовала проверку

Кадр: Кайрат Тутуков / Страница «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени на проезжую часть упал беспилотный летательный аппарат, вопрос о его принадлежности сейчас выясняется. Об этом сообщили порталу 72.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

До этого жители российского города сняли на видеорегистриатор приземление дрона. По их словам, к беспилотнику были прикреплены парашюты.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. «Материалы переданы тюменскому транспортному прокурору. Расследование может длиться до месяца», — разъяснили в ведомстве.

В региональном отделении Росавиации также не сумели ответить, кому принадлежит упавший беспилотник.

В июле сообщалось о падении дрона на жилой дом в Таганроге, в результате происшествия здание полностью выгорело. Данных о пострадавших не поступало.

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Анна Щербакова
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