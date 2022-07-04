В приграничном российском регионе на жилой дом рухнул беспилотник

Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге, здание полностью выгорело

В приграничном российском регионе — Ростовской области — на жилой дом рухнул беспилотный летательный аппарат. Последствия крушения попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

По информации издания, объект упал в Таганроге на частный дом в 15-м Новом переулке. На кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание и стоящих поодаль людей. Уточняется, что дом полностью выгорел.

Судя по кадрам, которые сняли очевидцы, обломки упавшего объекта принадлежали беспилотнику. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Позднее источник РИА Новости подтвердил, что на частный дом упал беспилотный аппарат. «Все службы там работают. Рядом обнаружены обломки, предположительно, беспилотника, который в него попал», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповке, которая находится рядом с украинской границей. В результате атаки пострадал старший следователь МВД, пришедший в гости к свекру.