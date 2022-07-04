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Стало известно о новой атаке российской территории с помощью дрона

В Курской области дрон сбросил бомбу на дом рядом с украинской границей

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

В Курской области дрон сбросил бомбу на частный дом в деревне Поповке, которая находится рядом с украинской границей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В результате атаки пострадал старший следователь МВД, пришедший в гости к свекру: осколок шифера попал ему в голову. От медицинской помощи мужчина отказался, так как рана оказалась неглубокой. Также взрыв повредил крышу дома.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску российские ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». В результате инцидента пострадавших не оказалось.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что Москва не оставит без ответа атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории российских городов.

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Никита Абрамов
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