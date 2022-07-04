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Российский следователь пострадал от сброшенной с украинского дрона на дом бомбы

Следователь МВД пострадал от бомбы, сброшенной украинским дроном на дом в Курской области
Начало событий в новости Стало известно о новой атаке российской территории с помощью дрона

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователь МВД России пострадал в результате попадания бомбы, сброшенной на частный дом в Курской области, предположительно, украинским дроном. Об этом сообщает издание Baza.

32-летний старший следователь МВД зашел в гости к свекру, проживающему недалеко от границы с Украиной в деревне Поповка. Пока полицейский гостил, в дом угодила бомба и разрушила крышу. Осколок шифера попал ему в голову. Следователь отказался от медицинской помощи, поскольку рана оказалась неглубокой.

Об инциденте стало известно ранее 4 июля. Других пострадавших нет.

3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». В результате инцидента пострадавших не оказалось.

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Любовь Ширижик
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