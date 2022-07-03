В Госдуме рассказали об ответе на атаки российских городов

Депутат Бородай заявил о ежедневном ответе Украине на атаки российских городов

Москва не оставит без ответа атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории российских городов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай.

«Россия ответит, она продолжает отвечать ежедневно. Какие именно удары и где будут нанесены в СМИ анонсироваться, конечно, не будет. Но Россия продолжает специальную военную операцию, она сама и является ответом», — сказал парламентарий.

В ночь на 3 июля ВСУ обстреляли Белгород и Курск, сообщило российское Министерство обороны. Жертвами стали не менее пяти человек.

Это первая атака украинских военных на столицы российских регионов. Однако, по мнению Александра Бородая, это не означает, что у Киева появилось преимущество перед российскими силами.

Против нас ведется тотальная война Запада, бьют из западного оружия по российским городам. Мы проводим специальную военную операцию, а Запад ведет против нас тотальную войну Александр Бородай депутат Госдумы

«Просто благодаря западному оружию они могут достать до российских регионов. Существенного ущерба они причинить не в состоянии, но провозгласить очередную "перемогу" в состоянии. Это всего лишь пропагандистский ход. Да, он связан с жертвами среди мирного населения, но это всего лишь пропагандистский ход наших противников», — отметил депутат.

Что известно об атаке?

По данным Минобороны России, Киев преднамеренно нанес удары по жилым кварталам, где нет никаких военных объектов. Украинские силы использовали ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотники Ту-143 «Рейс».

В военном ведомстве уточнили, что все три запущенные по Белгороду украинской стороной ракеты были уничтожены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Средства ПВО также сбили два реактивных беспилотника на подлете к Курску.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о полном разрушении пяти частных домов и частичном повреждении 39 домов и 11 квартир. Погибли пять человек, пострадали четверо.

О сбитых беспилотниках проинформировал и губернатор Курской области Роман Старовойт. Пострадавших нет, о разрушениях не сообщается.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Киеву ответными мерами со стороны Москвы в случае новых атак.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — заявила дипломат.

После обстрела Белгорода Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Убийство».