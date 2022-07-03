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В МИД России пригрозили Украине после обстрела Белгорода

Представитель МИД Захарова заявила, что при продолжении провокаций Киеву не поздоровится

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Белгород. В эфире телеканала «Россия-24»она пригрозила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на российской территории.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации», — добавила она.

По словам дипломата, действия Киева, скорее всего, подсказаны его кураторами с Запада. Они действуют подобным образом, чтобы подтолкнуть Москву к нанесению ответных ударов, а потом еще больше «раскручивать антироссийскую истерию», добавила Захарова.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

По его словам, удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

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Варвара Кошечкина
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