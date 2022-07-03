В МИД России пригрозили Украине после обстрела Белгорода

Представитель МИД Захарова заявила, что при продолжении провокаций Киеву не поздоровится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Белгород. В эфире телеканала «Россия-24»она пригрозила, что Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат провокации на российской территории.

«Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации», — добавила она.

По словам дипломата, действия Киева, скорее всего, подсказаны его кураторами с Запада. Они действуют подобным образом, чтобы подтолкнуть Москву к нанесению ответных ударов, а потом еще больше «раскручивать антироссийскую истерию», добавила Захарова.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

По его словам, удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».