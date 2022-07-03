СК возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Главным следственным управлением СК РФ по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгорода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»)», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что в рамках уголовного дела назначены экспертизы. В настоящий момент следователи устанавливают украинских силовиков, которые причастны к обстрелу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала украинский удар по Белгороду. По словам дипломата, Киеву и его западным кураторам не поздоровится, если они продолжат устраивать провокации на российской территории.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число погибших после обстрела Белгорода выросло до четырех человек. Он отметил, что в результате ракетного удара со стороны Украины погибли трое украинцев и один россиянин.

В ночь на 3 июля жители Белгорода услышали взрывы. Днем официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым районам Белгорода и Курска, где отсутствуют какие-либо военные объекты.