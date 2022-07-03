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Белгородский губернатор подтвердил гибель четырех человек при обстреле

Губернатор Белгородской области Гладков подтвердил гибель четырех человек при обстреле

Фото: РИА Новости

Количество погибших после обстрела Белгорода выросло до четырех человек. Информацию об этом в Telegram подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что при обстреле российского города погибли трое украинских граждан и один россиянин. До этого Гладков подтверждал гибель троих человек. По информации Telegram-канала Baza, на данный момент известно о пяти погибших.

Ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Киев совершил преднамеренный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов.

По его словам, удары наносились с 03:00 до 03:30 по московскому времени ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс».

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Варвара Кошечкина
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