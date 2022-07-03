Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Гладков сообщил, что три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Три человека погибли после обстрела со стороны Украины в российском Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Как рассказал Гладков, еще четыре человека пострадали. Двое из них — мужчина и ребенок 10 лет — доставлены в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии. «Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается», — добавил он.

Всего в городе частично разрушены 11 многоквартирных домов на улицах Маяковская, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Кроме того, повреждены не менее 39 частных жилых домов, из них 5 разрушено полностью. Губернатор заверил, что жителям окажут всю необходимую помощь.

Предположительно, в Белгороде сработала система ПВО

До этого Гладков рассказал, что в Белгороде, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются.

О том, что жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки в ночь на 3 июля, сообщило РИА Новости. Как рассказал корреспондент агентства, после хлопков в домах задрожали стекла, а у машин сработала сигнализация. Telegram-канал Baza также опубликовал кадры попадания по жилому дому на улице Маяковского.

Один из жителей пострадавших домов рассказал РИА Новости о произошедшем. «Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило», — сообщил он. По его словам, перед случившимся они с супругой спали, а когда услышали взрывы, то выбежали из дома.

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины. Сенатор указал, что подобный шаг Киева «требует самого жесткого, в том числе военного ответа».

В регионе действует желтый уровень террористической опасности

24 июня Вячеслав Гладков рассказал о разрушениях в регионе из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, всего с 24 февраля в области повреждено 359 домовладений и 112 автомобилей. В части районов завершены восстановительные работы — среди них Белгород, поселок Политотдельский и село Солохи, а также села Головчино и Безымено и поселок Хотмыжск.

Действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности в Белгородской области продлено до 9 июля. Губернатор призвал жителей региона быть бдительными и внимательно смотреть за происходящим на улице, в домах, в брошенных домах, обращать внимание на тех, кто приезжает в область и как себя ведет.