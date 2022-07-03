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ЧП в Белгороде назвали прямым актом агрессии со стороны Украины

Сенатор Клишас назвал гибель людей в Белгороде прямым актом агрессии со стороны Украины

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины. Так на ЧП в российском городе отреагировал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В своем Telegram-канале сенатор указал, что подобный шаг Киева «требует самого жесткого, в том числе военного ответа».

Ранее стало известно, что в Белгороде в результате серии неустановленных хлопков погибли три человека. 11 многоквартирных домов и 39 частных строений оказались частично разрушены. До этого Гладков объяснил громкие звуки, предположительно, сработавшей системой противовоздушной обороны. Однако истинные причины пока выясняются.

Марина Совина
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