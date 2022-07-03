В результате ЧП в Белгороде погибли три человека

Губернатор Гладков: в результате ЧП в Белгороде погибли три человека

В результате ЧП в Белгороде погибли три человека, четверо пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в больницу были доставлены двое — мужчина в тяжелом состоянии и десятилетний ребенок. Еще двоим медики оказали помощь на месте.

По предварительным данным, есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов. Не менее 39 частных жилых домов разрушены частично, из них пять — полностью.

Гладков пообещал, что власти проведут подомовой и поквартирный обход, после чего начнутся восстановительные работы. «Буду снимать с контроля жилые дома только тогда, когда будет получена расписка от жителей, что все восстановлено и претензий к качеству нет», — заверил он.

Ранее Гладков объяснил громкие хлопки в Белгороде, предположительно, сработавшей системой противовоздушной обороны. Однако истинные причины пока выясняются.