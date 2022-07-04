Стало известно об эвакуации поликлиник в обстрелянном ВСУ российском городе

Очевидцы сообщили об эвакуации пациентов и персонала из поликлиник Белгорода

Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Начало событий в новости Три человека погибли в Белгороде после обстрела со стороны Украины

Из нескольких поликлиник обстрелянного накануне Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода эвакуируют пациентов и персонал. Об этом сообщает портал «Бел.ру» со ссылкой на очевидцев.

По данным издания, эвакуация проходит в поликлиниках № 1, 2, 7 и 8. Причина эвакуации не называется. На официальном сайте администрации Белгорода информация об эвакуации не публиковалась.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны.

Обломки одной из ракет упали на жилой дом. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

В регионе действует желтый (высокий) уровень террористической опасности — 25 июня его действие продлили до 9 июля.