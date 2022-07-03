Число жертв после обстрела в Белгороде увеличилось

Baza: число погибших в Белгороде после обстрелов со стороны Украины возросло до пяти

Число погибших после обстрела в российском Белгороде увеличилось — обнаружены тела еще двух человек. О жертвах сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, на данный момент известно о пяти погибших. Двое человек были найдены во время разбора завалов одного из частных домов на улице Маяковского.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех погибших и четырех пострадавших после обстрела со стороны Украины в Белгороде. Двое из пострадавших — мужчина и ребенок 10 лет — доставлены в больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

До этого Гладков рассказал, что в Белгороде, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Однако истинные причины пока выясняются. Всего в городе частично разрушены 11 многоквартирных домов.