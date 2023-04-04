Губернатор отреагировал на данные о дроне-разведчике в небе региона России

Губернатор Шапша заявил, что над Калужской областью пролетал самолет, а не беспилотник

Сообщения о том, что над Калужской областью заметили «дрона-разведчика», не соответствуют действительности. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«В социальных сетях появилось видео, на котором якобы "дрон-разведчик" замечен над учебным центром Росгвардии в Калужской области. На самом деле на видео легкий одномоторный поршневый самолет», — написал глава области.

По его словам поршневый самолет, замеченный в небе, совершал над Калужской областью согласованный полет.

В феврале в Калужской области в воздухе взорвался беспилотник. Шапша уточнял, что гражданские и социальные объекты в городе повреждений не получили, а местные жители не пострадали.

Впоследствии стало известно, что месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120. Взорвавшийся дрон относится к советской модели Ту-141 «Стриж», который в СССР задумывался как ударный беспилотник, однако на Украине его переделывают в дрон-камикадзе. Официального подтверждения этой информации нет.