На месте крушения украинского беспилотника в российском регионе нашли авиабомбу

SHOT: на месте крушения украинского беспилотника под Калугой нашли авиабомбу

На месте крушения украинского беспилотника в лесу под Калугой нашли авиабомбу ОФАБ-100-120. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Как пишут авторы поста, бомба могла не сработать из-за низкой высоты полета дрона.

По информации из открытых источников, внутри осколочно-фугасной бомбы данного типа размещается 46 килограммов взрывчатого вещества. Сам снаряд весит 133 килограмма при длине 130 сантиметров и диаметре 27 сантиметров. Авиабомба предназначена для уничтожения легкой бронетехники, артиллерии и минометов, а также живой силы.

О взрыве беспилотника в воздухе на окраине Калуги утром 6 февраля сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, гражданские и социальные объекты в городе повреждений не получили, а местные жители не пострадали.

Позже в сети появились кадры, на которых видно, как возле леса врывается неизвестный объект, предположительно, являющийся беспилотником. В подписи к видео допускается, что дрон мог лететь в сторону одного из военных объектов города.

