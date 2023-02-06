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09:51, 6 февраля 2023Россия

Взрыв беспилотника над российском городом попал на видео

Mash опубликовал кадры взрыва беспилотника над Калугой

Взрыв беспилотника над Калугой попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

О взрыве беспилотного летательного аппарата сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, гражданские и социальные объекты в городе повреждения не получили, никто не пострадал.

На публикуемых Mash кадрах видно, как некий объект взрывается и загорается в районе лесного массива. В подписи к видео уточняется, что беспилотник мог лететь в сторону одного из военных объектов города.

Это не первый дрон, который оказывался на территории Калужской области. Так 7 октября 2022 года сообщалось, что на военном аэродроме в Калужской области взорвался БПЛА. По словам губернатора, беспилотник упал на аэродроме Шайковка. А 13 октября в регионе был сбит еще один БПЛА.

Марк Леонов
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