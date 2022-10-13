Власти российского региона подтвердили информацию о сбитом беспилотнике

Калужский губернатор Шапша заявил, что один беспилотник сбили, другой скрылся с радаров

В Калужской области сбили беспилотный летательный аппарат, другой дрон скрылся с радаров. Об этом заявил губернатор российского региона Владислав Шапша. Его подтверждение приводится в Telegram-канале.

По сведениям Шапши, первый беспилотник обнаружили 12 октября средствами ПВО «Панцирь» у деревни Салово. Обломки сбитого дрона заметили в безлюдной местности в южной части Калужской области.

В результате происшествия никто не пострадал, заверил губернатор. Поиски второго беспилотника продолжаются.

«Пострадавших нет, как и разрушений гражданской инфраструктуры», — сказал Шапша.

Калужская область граничит с Брянской, а та, в свою очередь, с Украиной.

7 октября сообщалось, что на военном аэродроме в Калужской области взорвался дрон. По словам губернатора, беспилотник упал на аэродроме Шайковка.