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14:07, 1 июня 2023Россия

Стала известна модель упавшего под Калугой беспилотника

Shot: в Калужской области сбили советский беспилотник Ту-141 «Стриж»

Фото: Telegram-канал SHOT

Беспилотник, который сбили в Калужской области, был советским Ту-141 «Стриж». О модели устройства стало известно Telegram-каналу Shot.

Специалисты пришли к такому выводу по итогам осмотра места падения обломков дрона. До этого переделанные советские беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже падали в Калужской области в мае и в феврале.

Фото: Telegram-канал SHOT

ВСУ переделывают «Стриж» из ударного беспилотника в дрон-камикадзе, начиняют его взрывчаткой и устанавливают дополнительный топливный бак. После переделки советский БПЛА способен пролетать до 1000 километров.

Неопознанный объект упал под Калугой 1 июня. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Предварительно, в регионе упал беспилотник, но информацию об этом власти пока официально не подтвердили.

Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. По словам очевидцев, при поражении объекта произошло два взрыва.

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    Анастасия Шейкина
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