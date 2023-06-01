Стала известна модель упавшего под Калугой беспилотника

Shot: в Калужской области сбили советский беспилотник Ту-141 «Стриж»

Беспилотник, который сбили в Калужской области, был советским Ту-141 «Стриж». О модели устройства стало известно Telegram-каналу Shot.

Специалисты пришли к такому выводу по итогам осмотра места падения обломков дрона. До этого переделанные советские беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже падали в Калужской области в мае и в феврале.

ВСУ переделывают «Стриж» из ударного беспилотника в дрон-камикадзе, начиняют его взрывчаткой и устанавливают дополнительный топливный бак. После переделки советский БПЛА способен пролетать до 1000 километров.

Неопознанный объект упал под Калугой 1 июня. По информации правительства российского региона, впоследствии произошел взрыв, никто из жителей не пострадал. Предварительно, в регионе упал беспилотник, но информацию об этом власти пока официально не подтвердили.

Обломки неизвестного объекта разбросало в радиусе 100 метров от места крушения, также образовалась воронка 3 на 4 метра. По словам очевидцев, при поражении объекта произошло два взрыва.