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08:39, 2 июня 2023Россия

Власти подтвердили атаки дронов на объекты ТЭК под Смоленском

Губернатор Анохин подтвердил, что два дрона атаковали объекты ТЭК в Смоленской области

Фото: Telegram-канал SHOT

Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в деревне Пересна и в деревне Дивасы Смоленской области. Это подтвердил губернатор российского региона Василий Анохин в Telegram-канале.

По данным властей, в результате произошедшего никто не пострадал. Критических повреждений и пожаров также удалось избежать, пояснил смоленский губернатор.

«Оперативные службы Смоленской области работают на месте для устранения последствий», — написал Анохин.

До этого источник Telegram-канала Shot рассказал, что в Смоленской области дроны атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции.

31 мая стало известно, что в Краснодарском крае атаковали два предприятия. Сначала под удар попал Афипский нефтеперерабатывающий завод, затем дрон упал на территорию Ильского НПЗ.

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    Анна Щербакова
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