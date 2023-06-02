Названо количество сбитых над Курском беспилотников
Системами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском, по предварительным данным, было сбито восемь беспилотников. Такое количество назвал источник Telegram-канала Shot.
По сведениям издания, в результате атак в российском городе никто не пострадал. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.
До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.
Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что Курск находится под защитой российских военнослужащих.
Ранее жители Курска рассказали о взрывах в небе над городом. Горожане отметили, что слышали минимум три громких взрыва. Кроме того, по их сведениям, в небе была видна яркая вспышка.
В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.