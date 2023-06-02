Названо количество сбитых над Курском беспилотников

Shot: системами ПВО в небе над Курском было сбито восемь беспилотников

Системами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Курском, по предварительным данным, было сбито восемь беспилотников. Такое количество назвал источник Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, в результате атак в российском городе никто не пострадал. Обломками дронов незначительно повредило кровлю и двери трех домов.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что рядом с Курском система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и подчеркнул, что Курск находится под защитой российских военнослужащих.

Ранее жители Курска рассказали о взрывах в небе над городом. Горожане отметили, что слышали минимум три громких взрыва. Кроме того, по их сведениям, в небе была видна яркая вспышка.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.