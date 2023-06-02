Жители Курска сообщили о взрывах в небе над городом

Shot: жители Курска сообщили о минимум трех взрывах в небе над городом

Мощные взрывы раздаются в небе над Курском. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители районов Победы и Карла Маркса рассказали, что слышали минимум три громких взрыва. Также была видная яркая вспышка. Точной информации о произошедшем в городе пока нет.

Вечером в четверг, 1 июня, беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. В результате жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

