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00:46, 2 июня 2023Россия

Жители Курска сообщили о взрывах в небе над городом

Shot: жители Курска сообщили о минимум трех взрывах в небе над городом

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Мощные взрывы раздаются в небе над Курском. Предварительно, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жители районов Победы и Карла Маркса рассказали, что слышали минимум три громких взрыва. Также была видная яркая вспышка. Точной информации о произошедшем в городе пока нет.

Вечером в четверг, 1 июня, беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. В результате жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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