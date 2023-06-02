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01:38, 2 июня 2023Россия

Система ПВО сбила украинские беспилотники рядом с Курском

Старовойт сообщил о нескольких сбитых системой ПВО украинских беспилотниках под Курском

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Рядом с Курском система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что Курск находится под надежной защитой российских военных.

Ранее жители Курска сообщали о взрывах в небе над городом. По их словам, они слышали минимум три громких взрыва. Также была видная яркая вспышка.

Вечером в четверг, 1 июня, беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. В результате жители населенного пункта остались без света. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий налета.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

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    Марина Совина
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