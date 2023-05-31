Граничащий с Украиной российский регион массово атаковали беспилотники

РИА Новости: Брянскую область за сутки атаковали около десяти беспилотников

Брянскую область за минувшие сутки атаковали около 10 беспилотников. О массовой атаке сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, большинство устройств упали вблизи сила Куршановичи Климовского района российского региона. Одна часть из них была сбита, другая — посажена при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано. Более подробной информации об атаке беспилотников на регион не приводится.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.