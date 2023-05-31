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08:49, 31 мая 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион атаковали дронами-камикадзе

Shot: ВСУ атаковали Брянскую область с помощью взрывчатки и дронов-камикадзе

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянскую область с помощью взрывчатки и дронов-камикадзе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что под удар попал Климовский район Брянской области. Сначала ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Новые Юрковичи» — в него прилетел беспилотник и впоследствии взорвался, никто не пострадал.

Впоследствии оказалось атаковано село Куршановичи, которое находится в 12 километрах от границы. Там дронам удалось сбросить две взрывчатки, пострадавших нет.

25 мая ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В результате оказались повреждены два домовладения и хозяйственные постройки.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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