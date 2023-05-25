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08:13, 25 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле со стороны ВСУ села Курковичи

Фото: Kay Nietfeld / Globallokpress.com

Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Оказались повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, уточнил глава Брянской области.

Богомаз подчеркнул, что к месту направились представители региональных оперативных служб.

23 мая брянское село Курковичи также подвергалось атаке со стороны украинских военных.

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Анна Щербакова
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