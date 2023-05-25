ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле со стороны ВСУ села Курковичи

Вооруженные сил Украины (ВСУ) обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он пояснил, что в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. Оказались повреждены два домовладения и хозяйственные постройки, уточнил глава Брянской области.

Богомаз подчеркнул, что к месту направились представители региональных оперативных служб.

23 мая брянское село Курковичи также подвергалось атаке со стороны украинских военных.

