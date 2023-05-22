Украина обстреляла приграничный российский регион из минометов

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Хоромное из минометов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли село Хоромное Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Из-за украинской атаки загорелось одно домовладение и хозяйственная постройка. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

16 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, в результате оказался поврежден балкон жилого дома. В сети также появились кадры уничтожения дрона.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.