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10:47, 22 мая 2023Россия

Украина обстреляла приграничный российский регион из минометов

Брянский губернатор Богомаз заявил об обстреле села Хоромное из минометов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из минометов обстреляли село Хоромное Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал. Из-за украинской атаки загорелось одно домовладение и хозяйственная постройка. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

16 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник, в результате оказался поврежден балкон жилого дома. В сети также появились кадры уничтожения дрона.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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