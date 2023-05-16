Российские ПВО сбили украинский беспилотник в приграничном регионе

Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что ПВО сбили украинский беспилотник в Клинцах

В городе Клинцы российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз

«Поврежден балкон жилого дома. Оперативные службы работают на месте», — уточнил глава приграничного региона, отметив, что пострадавших нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на предприятие в Стародубе. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Хоромное Брянской области. Под минометный обстрел попал частный дом, строение полностью сгорело.

