ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Mash: украинские войска обстреляли из минометов частный дом в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Хоромное Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под минометный обстрел попал частный дом, строение полностью сгорело. При этом никто не пострадал.

По предварительным данным, от атаки украинских войск повреждения получило также административное здание.

Ранее в Брянской области беспилотник атаковал предприятие в городе Стародубе. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате обстрела никто не пострадал.