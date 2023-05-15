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08:37, 15 мая 2023Россия

ВСУ обстреляли село в приграничном российском регионе

Mash: украинские войска обстреляли из минометов частный дом в Брянской области

Кадр: Telegram-канал Mash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Хоромное Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под минометный обстрел попал частный дом, строение полностью сгорело. При этом никто не пострадал.

По предварительным данным, от атаки украинских войск повреждения получило также административное здание.

Ранее в Брянской области беспилотник атаковал предприятие в городе Стародубе. По словам губернатора Александра Богомаза, в результате обстрела никто не пострадал.

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Алан Босиков
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