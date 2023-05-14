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00:24, 14 мая 2023Россия

Украинский беспилотник атаковал предприятие в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз: украинский БПЛА атаковал предприятие в Стародубе

Фото: Globallookpress.com

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, никто не пострадал. «Украинский беспилотник атаковал предприятие "Консервсушпрод" в Стародубе. Пострадавших нет», — написал политик.

11 мая украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Нападению подверглась цистерна для хранения нефтепродуктов.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марина Совина
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