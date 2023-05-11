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10:19, 11 мая 2023Россия

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в приграничном российском регионе

Глава Брянской области Богомаз сообщил об атаке дрона на Клинцовскую нефтебазу

Фото: RachenStocker / Shutterstock / Fotodom

Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз.

Глава Брянской области уточнил, что атаке подверглась цистерна для хранения нефтепродуктов и добавил, что объект получил повреждения.

«В результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы», — сообщил Богомаз.

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При атаке беспилотника пострадавших нет.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования. Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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Марк Леонов
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