Появились кадры уничтожения дрона системой ПВО в приграничном российском регионе

SHOT опубликовал кадры уничтожения системой ПВО дрона самолетного типа в Брянской области

В сети появились кадры уничтожения системой противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника в городе Клинцы Брянской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах, снятых в темное время суток, слышен громкий шум. Затем видно, как снаряд сбивает беспилотник самолетного типа, после чего тот взрывается.

Украина атаковала Брянскую область утром во вторник, 16 мая. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, в результате оказался поврежден балкон жилого дома. Он уточнил, что система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.