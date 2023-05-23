Два дома загорелись при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Брянский губернатор Богомаз заявил, что при обстреле села Курковичи загорелись два дома

При обстреле села Курковичи Стародубского района Брянской области загорелись два дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его информации, никто не пострадал. Помимо двух домовладений, в граничащем с Украиной российском регионе оказалась повреждена хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 22 мая, Брянская область была атакована дважды. Тогда село Хоромное обстреляли из минометов, из-за чего загорелось домовладение и хозяйственная постройка. Затем под удар попала Соловьевка, там также уничтожен жилой дом.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.