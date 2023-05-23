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07:54, 23 мая 2023Россия

Два дома загорелись при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Брянский губернатор Богомаз заявил, что при обстреле села Курковичи загорелись два дома

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

При обстреле села Курковичи Стародубского района Брянской области загорелись два дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его информации, никто не пострадал. Помимо двух домовладений, в граничащем с Украиной российском регионе оказалась повреждена хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Днем ранее, 22 мая, Брянская область была атакована дважды. Тогда село Хоромное обстреляли из минометов, из-за чего загорелось домовладение и хозяйственная постройка. Затем под удар попала Соловьевка, там также уничтожен жилой дом.

19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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