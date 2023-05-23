Два дома загорелись при обстреле ВСУ приграничного российского региона
При обстреле села Курковичи Стародубского района Брянской области загорелись два дома. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
По его информации, никто не пострадал. Помимо двух домовладений, в граничащем с Украиной российском регионе оказалась повреждена хозяйственная постройка. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Днем ранее, 22 мая, Брянская область была атакована дважды. Тогда село Хоромное обстреляли из минометов, из-за чего загорелось домовладение и хозяйственная постройка. Затем под удар попала Соловьевка, там также уничтожен жилой дом.
19 октября 2022 года в восьми регионах, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.