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18:35, 22 мая 2023Россия

ВСУ уничтожили жилой дом при обстреле приграничного российского региона

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село в Брянской области, уничтожен жилой дом

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Соловьевка Брянской области. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате артобстрела уничтожен один жилой дом. Кроме того, повреждена хозяйственная постройка. При атаке на село никто не пострадал, уточнил губернатор.

На месте происшествия работают оперативные службы.

22 марта ВСУ на протяжении нескольких часов обстреливали Белгородскую область. После этого на территорию Грайворонского округа зашла диверсионная группа. О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

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Алан Босиков
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