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08:14, 2 июня 2023Россия

Беспилотники атаковали российские газовую и нефтеперерабатывающую станции

Shot: в Смоленской области дроны атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции

Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press

В Смоленской области беспилотники минувшей ночью атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, газораспределительная станция была атакована в районе трех часов ночи — тогда там произошел первый взрыв. В результате оказалось повреждено административное здание третьего цеха, пожара не последовало. Никто не пострадал, специалисты проводят обследование газопровода для обнаружения возможных повреждений. На месте взрыва нашли обломки беспилотника и воронка, размер которой составляет метр на полтора.

Впоследствии взрыв произошел на нефтеперерабатывающей станции в Починковском районе. Там оказалась повреждена водяная емкость пожаротушения, на месте происшествия также нашли воронку. Сведений о пострадавших не поступало.

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    Анастасия Шейкина
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