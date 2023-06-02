Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ ночью атаковали Курск беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 2 июня атаковали Курск беспилотниками. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов», — написал он и добавил, что в результате случившегося никто из местных жителей не пострадал.

Ранее жители Курска рассказывали о взрывах в небе над городом. По их словам, они слышали минимум три громких взрыва. Также была видна яркая вспышка.

Курская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. В регионе введен средний уровень реагирования.