В граничащем с Украиной российском регионе беспилотник атаковал объект связи

Белгородский губернатор Гладков заявил об атаке на объект связи в Староселье

В селе Староселье Белгородской области беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

При атаке дрона никто не пострадал, оперативные службы выехали на место происшествия. Губернатор не уточнил, какой конкретно объект связи попал под удар.

За минувшие сутки, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области — Безлюдовку, Графовку, Муром, Терезовку и Новую Таволжанку. По Шебекинскому городскому округу было выпущено 345 единиц различных боеприпасов, также 18 взрывных устройств было сброшено с БПЛА. Помимо этого, над Белгородском районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.