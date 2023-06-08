Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы», — пояснил Гладков.

Он отметил, что ВСУ атаковали села Безлюдовка, Графовка, Муром, Терезовка и Новая Таволжанка. В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате в поселке Разумное осколками оказались повреждены два остекления балконов в двух квартирах многоквартирного дома, а также линия электропередачи.

Губернатор добавил, что под минометный обстрел со стороны Украины также попали села Грузское, Вериговка, Дроновка, поселок Горьковский и хутор Старый.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино во время его поездки в город. Власти продолжают общаться с местными, которые отказываются временно переселиться в безопасные районы региона, чтобы уговорить их сделать это, добавил Гладков.