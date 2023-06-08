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12:09, 8 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы», — пояснил Гладков.

Он отметил, что ВСУ атаковали села Безлюдовка, Графовка, Муром, Терезовка и Новая Таволжанка. В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате в поселке Разумное осколками оказались повреждены два остекления балконов в двух квартирах многоквартирного дома, а также линия электропередачи.

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Губернатор добавил, что под минометный обстрел со стороны Украины также попали села Грузское, Вериговка, Дроновка, поселок Горьковский и хутор Старый.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино во время его поездки в город. Власти продолжают общаться с местными, которые отказываются временно переселиться в безопасные районы региона, чтобы уговорить их сделать это, добавил Гладков.

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    Никита Абрамов
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