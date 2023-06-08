Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках на регион за прошедшие сутки. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.
«По Шебекинскому городскому округу выпущено 345 единиц различных боеприпасов, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. Обошлось без пострадавших. В городе Шебекино повреждения получили несколько промышленных предприятий и здание гостиницы», — пояснил Гладков.
Он отметил, что ВСУ атаковали села Безлюдовка, Графовка, Муром, Терезовка и Новая Таволжанка. В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате в поселке Разумное осколками оказались повреждены два остекления балконов в двух квартирах многоквартирного дома, а также линия электропередачи.
Губернатор добавил, что под минометный обстрел со стороны Украины также попали села Грузское, Вериговка, Дроновка, поселок Горьковский и хутор Старый.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино во время его поездки в город. Власти продолжают общаться с местными, которые отказываются временно переселиться в безопасные районы региона, чтобы уговорить их сделать это, добавил Гладков.