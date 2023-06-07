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20:23, 7 июня 2023Россия

Гладков заявил об обстреле Шебекино во время его приезда в город

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино во время его приезда в город

Кадр: телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино во время приезда губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Вместе с главой сегодня выехали, проехались по городу, встретились с жителями, которых пока не удается отселить. В очередной раз уговариваем поехать с нами в Белгород — категорический отказ по разным причинам», — рассказал он.

Губернатор отметил, что люди в Шебекино администрация и волонтеры подвозят воду, продукты питания. Своими силами жители устанавливают генераторы.

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    Никита Абрамов
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