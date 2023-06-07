В Шебекино украинский дрон атаковал приехавшую на вызов пожарную команду

В Шебекино украинский беспилотник сбросил боеприпас на тушивших возгорание пожарных

В городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пожарную команду во время ликвидации возгорания. Об этом РИА Новости рассказал один из пожарных.

Дрон начал сбрасывать на них снаряды прямо во время тушения пожара, пояснил собеседник издания. «Слава богу, все целые», — резюмировал он.

В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град», что привело к возгораниям в городской промзоне.

За 6 июня украинские войска выпустили по Шебекино 460 различных боеприпасов. При этом за сутки было зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотников.