ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град», выпустив более 60 снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Шебекино Белгородской области более 60 снарядов из РСЗО «Град». Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Более 40 снарядов разорвались в городской промзоне, уточнил губернатор. Еще двумя десятками ракет были обстреляны различные районы Шебекино.

В промзоне после есть возгорание, обстрел продолжается, добавил Гладков.

Ранее 7 июня местные жители сообщили по меньшей о десяти выпущенных по городу снарядах. Всего за предыдущие сутки украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 460 боеприпасов.