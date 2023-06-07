Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 7 июня 2023Россия

ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО «Град», выпустив более 60 снарядов

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Шебекино Белгородской области более 60 снарядов из РСЗО «Град». Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Более 40 снарядов разорвались в городской промзоне, уточнил губернатор. Еще двумя десятками ракет были обстреляны различные районы Шебекино.

В промзоне после есть возгорание, обстрел продолжается, добавил Гладков.

Ранее 7 июня местные жители сообщили по меньшей о десяти выпущенных по городу снарядах. Всего за предыдущие сутки украинские войска выпустили по Шебекинскому округу 460 боеприпасов.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    ВСУ потеряли американские бронемашины при попытке атаки в Запорожской области
    На Бали массажист домогался подростка и довел ее до слез во время сеанса
    В сети обнаружили доказательство путешествия во времени на картине 1937 года
    Стало известно о снижении уровня воды в Новой Каховке
    Названа цель антироссийских заявлений властей Молдавии
    Удары ВСУ по Шебекино показали на видео
    Житель Подмосковья спас ребенка из горящей машины и попал на видео
    Врач назвал опасную для здоровья обувь
    Оценены последствия возможного обмеления Северо-Крымского канала для Крыма
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.