Белгородский губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского округа

Гладков заявил, что ВСУ выпустили 460 боеприпасов по Шебекинскому округу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 6 июня выпустили 460 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом рассказал глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным Гладкова, за сутки в округе зафиксировано 26 сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. В результате случившегося никто не пострадал.

Губернатор уточнил, что в Шебекино ВСУ атаковали преимущественно жилые массивы. Был поврежден сельскохозяйственный объект.

16 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» упали на село Безлюдовка. В одном домовладении выбиты окна. По селу Муром ВСУ выпустили 15 артиллерийских снарядов — три домовладения получили различные повреждения.