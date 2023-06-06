Стало известно о пострадавшем в результате обстрела Шебекино со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино пострадал мужчина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 491 единицу различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале во вторник, 6 июня.

По его словам, в городе Шебекино удары наносились в основном по жилым массивам. «Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

Его доставили в больницу, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами из реактивных систем залпового огня «Град». В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет. По селу Муром было выпущено 20 артиллерийских снарядов, по селу Красное — пять минометных, по поселку Ленинский — семь, по хуторам Терезовка и Балки — восемь и шесть соответственно. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов.

5 мая стало известно, что при обстреле села Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал 14-летний мальчик. Он получил черепно-мозговую травму и контузию. За его состоянием следят врачи.