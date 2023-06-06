Стало известно о состоянии пострадавшего при обстреле российского подростка

Гладков заявил, что у пострадавшего при обстреле Глотово подростка черепно-мозговая травма

14-летний подросток, который пострадал при обстреле села Глотово Грайворонского округа, получил черепно-мозговую травму и контузию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Врачи помогают, делают все, что необходимо. Лекарственные препараты есть, мальчик в сознании. Уверен, что быстро пойдет на поправку. Мы всё сделаем для этого», — написал Гладков, отметив, что пострадавшего доставили в больницу.

Село Глотово попало под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 5 июня. В момент обстрела 14-летний подросток находился на улице. В результате атаки повреждено одно частное домовладение, где оказались выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждены также и хозпостройки.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.