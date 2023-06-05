При обстреле ВСУ Белгородской области пострадал подросток

Белгородский губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ подростке

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского городского округа Белгородской области пострадал 14-летний подросток. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Глотово есть один пострадавший — мальчик 14 лет. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию», — написал губернатор области.

Ему оказали первую медицинскую помощь в районной ЦРБ. На данный момент медики доставляют его в детскую областную больницу.

Гладков отметил, что в селе повреждено одно частное домовладение, где оказались выбиты окна, посечены кровля и фасад. Повреждения также есть и у хозпостроек.

Помимо того, под обстрел попали еще несколько населенных пунктов Белгородской области — Сподарюшино, Почаево и Козинка. В результате атаки ВСУ повреждений обнаружено не было.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что попасть в приграничное российское село Новая Таволжанка, где, по последним данным, остаются около 100 человек, пока не представляется возможным из-за обстрелов со стороны Украины. Губернатор добавил, что как только ситуация изменится, власти снова попытаются убедить людей покинуть село.