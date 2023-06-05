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20:12, 5 июня 2023Россия

Белгородский губернатор заявил о невозможности попасть в Новую Таволжанку

Белгородский губернатор Гладков: власти не могут войти в Новую Таволжанку из-за обстрелов

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что попасть в приграничное российское село Новая Таволжанка пока не представляется возможным. Об этом он сообщил во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось [там], по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — рассказал политик об оставшихся в населенном пункте жителях.

По словам Гладкова, как только ситуация изменится, власти снова попытаются убедить людей покинуть село.

Утром в понедельник, 5 июня, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что украинские войска обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град» Новую Таволжанку. Он отметил, что было зафиксировано более 70 прилетов по территории села.

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    Варвара Кошечкина
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